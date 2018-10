Ex bidello arrestato con 2 etti di coca

I carabinieri di Amelia hanno arrestato un 60enne del posto per detenzione di circa 2 etti di cocaina. I militari di Amelia dopo una prima fase informativa e grazie ad un discreto servizio di pedinamento posto in essere nei confronti di un soggetto noto per essere dedito al consumo di sostanze stupefacenti, sono finalmente riusciti ad individuare in maniera precisa l’abitazione di un pusher su cui da tempo stavano lavorando. La certezza di aver visto giusto si concretizzava quando, nell’abitazione così individuata in quella frazione di Fornole, i militari, al termine di una accurata perquisizione domiciliare, trovavano ben occultati quasi 2 etti di cocaina che, pronta ad essere immessa sul mercato, al dettaglio avrebbe permesso di realizzare oltre 350 dosi con un guadagno stimato intorno ai 15.000 euro.