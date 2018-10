Riscaldamenti, il bando ancora non c'è

E’ corsa contro il tempo negli uffici comunali per risolvere la questione riscaldamenti: Palazzo Spada infatti deve indire e rendere operativo il bando dedicato alle aziende che si occupano del riscaldamento degli uffici e delle strutture comunali, scuole comprese. I tempi sono strettissimi perché l’appalto dell’anno scorso è scaduto e i tecnici di Palazzo Spada sarebbero, da quanto emerge, in ritardo sulla tabella di marcia in vista dell’arrivo dell’inverno per la chiusura del bando necessario. Con qualche assessore che in questi giorni avrebbe avuto da ridire, al proprio dirigente, proprio per la situazione che si è venuta a creare. La data segnata in rosso è quella del primo novembre, giorno per cui, da regolamento, saranno accesi i riscaldamenti nelle scuole comunali di tutta la città. Sul tavolo c’è dunque il bando per l’appalto del servizio: quello che era in vigore lo scorso anno infatti non è stato prolungato ed ora, essendo scaduto, non può essere rinnovato in proroga. Condizione questa che ha costretto i tecnici all’indizione di una nuova gara, con tempistiche inevitabilmente più lunghe. Ed evidentemente, tra ingresso a Palazzo Spada della nuova giunta, discussione sul bilancio riequilibrato e inchiesta sui consiglieri morosi, i tempi si sono troppo dilatati. Tanto che i tecnici sono al lavoro sul Mepa, la piattaforma che gestisce il mercato elettronico della pubblica amministrazione per il settore bandi, per cercare di accorciare il più possibile il margine. Sul fronte finanziario, nei giorni scorsi si è resa necessaria una variazione di bilancio per riuscire a coprire completamente la spesa da affrontare in vista del prossimo inverno, e al momento l’ipotesi di bando vede una assegnazione di quattro o cinque mesi. La presentazione dell’avviso pubblico, la pubblicazione e poi l’espletamento della gara rappresentano operazioni che necessitano almeno di alcune settimane di tempo. Ma di tempo al momento ne resta poco, visto che il regolamento (stabilito dal Dpr 412 del 26 agosto ’93) stabilisce nella data del primo novembre (e fino al 15 aprile) la data dell’accensione dei riscaldamenti negli uffici e negli ambienti di competenza pubblica, come appunto le scuole. A meno, come si legge nel testo, “che le condizioni atmosferiche siano sfavorevoli ed allora è facoltà del sindaco con una ordinanza anticipare o posticipare la data”. Ecco dunque che già in questi giorni la compilazione del bando diventerà una priorità per i tecnici e per lo stesso esecutivo del sindaco Latini.

Massimo Colonna