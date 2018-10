Ast, prorogato per due anni il piano industriale

Il piano industriale dell’Ast, siglato al Mise a dicembre 2014, in scadenza a dicembre 2018, è prorogato di altri due anni. Lo ha comunicato l’amministratore delegato Massimiliano Burelli ai segretari nazionali e territoriali di Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil, Fismic, Ugl, Usb, nel corso di un incontro che si è tenuto, in un noto hotel di via Veneto, a Roma. L’azienda proseguirà nel processo di trasformazione in corso ai fini di migliorare efficienza e produttività. Burelli ha illustrato i cambiamenti in essere a livello societario di ThyssenKrupp e l’attuale collocazione di Ast. Il sindacato ha ribadito che la situazione della non strategicità del sito ternano preoccupa in merito ai futuri impegni e strategie industriali. Le sigle territoriali in un comunicato unitario sostengono che in merito all’annunciata volontà di proroga del piano industriale “è auspicabile che contenga non soltanto elementi di consolidamento dello stato attuale ma anche prospettive di sviluppo in merito a volumi, investimenti, occupazione, missione delle ex società controllate e aspetti ambientali”. Il piano industriale futuro dovrà prevedere una discussione sul contratto integrativo come le parti avevano concordato con la sottoscrizione dell’accordo di maggio 2018 sul quale l’azienda si è dichiarata disponibile ad aprire la discussione. Azienda e sindacato si sono aggiornate al 29 ottobre. Per Mirco Rota, coordinatore Fiom per la siderurgia “l'incontro non cancella le nostre preoccupazioni ma, al contrario, la proposta dell'azienda di andare al rinnovo del piano industriale per soli 2 anni alimenta i nostri timori, legati alla conferma della non-strategicità per ThyssenKrupp dello stabilimento ternano”. Per il segretario del sindacato rosso nell’incontro del “prossimo 29 ottobre, che sarà solo sul piano industriale, verificheremo le reali intenzioni del gruppo riguardo il tenore degli investimenti che, per quanto ci riguarda, non dovranno riguardare solo il consolidamento dello stato attuale ma anche prospettive di sviluppo”.