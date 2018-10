I volontari ripuliscono il lago

“Puliamo il Mondo 2018”, edizione italiana di “Clean Up the World”, promosso nel nostro Paese da Legambiente, è il più grande appuntamento di volontariato ambientale a livello internazionale. Per il secondo anno consecutivo Erg ha affiancato Legambiente in questa iniziativa, coinvolgendo tutte le persone che lavorano nelle sedi di Roma e Terni, analogamente a quanto fatto nel 2017 nella sede di Genova. E così più di 80 persone si sono date appuntamento al lago di Piediluco, per pulirne e abbellirne le sponde. Tutti i partecipanti hanno ricevuto il “kit del volontario” ovvero gli strumenti necessari per pulire e riordinare le aree di fruizione comune e di verde pubblico, particolarmente bisognose di cura, sotto la supervisione dei responsabili di Legambiente e del Comune di Terni.