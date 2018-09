Commerciante rapinata dell'incasso, bottino di 10mila euro

Commerciante ternana che gestisce una stazione di rifornimento a Orte è stata rapinata dell’incasso, sembra 10mila euro, da quattro banditi. Il fatto è avvenuto intorno alle 23 di venerdì lungo la strada che da Orte porta a Penna in Teverina. Viaggio di ritorno a casa dopo aver chiuso la stazione. L’auto della donna è stata bloccata da quattro banditi che erano a bordo di un’Audi nera che si è messa di traverso tagliandole la strada. Evidentemente la conoscevano e seguivano i suoi spostamenti. La banda è uscita dall’Audi e armata di bastoni ha iniziato a colpire il veicolo con violenza. La donna non ha reagito e uno dei banditi le ha sfilato la borsa con dentro l’incasso della giornata: sembra 10mila euro. Dopodiché sono fuggiti. La donna non è riuscita a fornire particolari utili a identificare i quattro. I carabinieri di Orte stanno visionando alcuni nastri di telecamere di videosorveglianza presenti in zona.