Telfer troppo pesante, serve una quarta gru

Un imprevisto allunga i tempi di smontaggio della passerella Telfer di Papigno. Venerdì sera i lavori sono stati fermati per via dei tronconi risultati, secondo i calcoli dei tecnici, molto più pesanti del previsto. E’ stato dunque necessario aggiungere una quarta gru, così come stabilito anche nel corso della riunione di sabato mattina in prefettura. Di fatto fino a giovedì era stato a messo a terra un solo pezzo dei tre: misura 17,80 metri, questa la lunghezza della prima parte tagliata, sul lato di Villa Graziani. Resta ancora in piedi la passerella sul lato di Papigno e del fiume Nera.

Per tutta la giornata di domenica, con le quattro gru in funzione, proseguiranno i lavori di recisione del ferro della passerella. Tra la domenica e il lunedì la Telfer dovrebbe essere finalmente smontata e rimossa. Poi seguirà la fase di smontaggio e rimozione delle quattro gru e dell'intero cantiere.

La strada Valnerina dovrebbe essere riaperta, salvo nuovi imprevisti, nella giornata di martedì.