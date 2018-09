La lunga agonia del neonato abbandonato

E' durata tra le cinque e le sette ore l'agonia del neonato abbandonato dopo la nascita nel parcheggio di Eurospin di Borgo Rivo da Giorgia Guglielmi lo scorso 2 agosto. Donna che è rinchiusa nel carcere di Capanne a Perugia con l'accusa di omicidio volontario aggravato.

Sono i risultati dell'autopsia effettuata subito dopo il ritrovamento dal medico legale, il professor Mauro Bacci, effettuata subito dopo il ritrovamento e che è stata depositata presso la cancelleria del tribunale.

Secondo l'autopsia, al bimbo è stato lasciato attaccato il cordone ombelicale, fatto questo che non lo ha fatto piangere. E' stata proprio questa mancanza di pianto che ha impedito alla gente che passava nel parcheggio di accorgersi del corpicino abbandonato e anche al compagno di Giorgia, il muratore albanese Eliano, di accorgersi della presenza del neonato nell'auto durante il viaggio da casa al supermercato Eurospin. Fatto questo che confermerebbe l'estraneità del compagno all'omicidio, come d'altronde più volte dichiarato dalla stessa Giorgia Guglielmi.

Secondo la ricostruzione, il neonato sarebbe stato abbandonato nel parcheggio intorno alle 11 del mattino e sarebbe rimasto in vita fino alle 18, chiuso in una busta di plastica sotto il sole di agosto. Un vero e proprio calvario per il piccolo. Adesso gli inquirenti dovranno capire se il gesto di lasciare il cordone ombelicale attaccato sia stato volontario o no.