Carambola di auto in centro

E' di due feriti, non gravi, il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato, nel corso della notte tra giovedì 27 e venerdì 28 settembre, a Terni. Una Volskwagen Golf, mentre percorreva via Botticelli, poco dopo aver superato il bivio per Porta Sant’Angelo, ha urtato una Bmw nera station wagon ed è quindi letteralmente decollata per poi atterrare su una Peugeot che sostava momentaneamente accanto alle auto parcheggiate lungo la strada. La Golf è poi atterrata su un lato e solo il caso ha voluto che i passeggeri della Peugeot non fossero scesi dall’auto. Tragedia sfiorata, dunque, mentre la polizia dovrà ricostruire la dinamica dell'incidente. Sul posto anche i vigili del fuoco di Terni intervenuti per rimuovere l'auto ribaltata.