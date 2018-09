Telfer, iniziato lo smontaggio. Entro venerdì tutto finito

Sono iniziati giovedì sera e sospesi intorno alle 21,30 i lavori sotto la passerella Telfer con l’obiettivo di smontare la struttura e permettere così la riapertura della strada Valnerina. I lavori di taglio, smontaggio e calaggio a terra della passerella metallica di Papigno dovevano proseguire a oltranza tutta la notte. Ma sono stati sospesi dal consulente, l’ingegner Francesco Ansuini, perché a sua detta la luce delle fotoelettriche non garantiva la massima sicurezza per i lavoratori. Riprenderanno venerdì mattina alle 8. I lavori si dovrebbero concludere entro la giornata di venerdì. Poi ci sarà il lavoro inverso di spostamento delle gru. La Valnerina dovrebbe tornare transitabile tra sabato e domenica. Il cantiere è stato avviato nel tardo pomeriggio di ieri con le prime imbracature di alcune parti della passerella. E proprio mentre i tecnici stavano iniziando a far girare le gru, l’assessore ai Lavori pubblici Enrico Melasecche in consiglio comunale stava facendo il punto sull’iter burocratico che ha portato all’assegnazione dei lavori. Il rappresentante della giunta ha risposto ad una interrogazione del consigliere della Lega Emanuele Fiorini. “Nella vicenda dello smontaggio della passerella Telfer – ha spiegato – l’amministrazione ha agito secondo le regole, tenendo conto del tema prioritario della sicurezza, tema posto dalle perizie che negli anni si sono succedute e confermate da un sopralluogo dei vigili del fuoco. Tutto inizia dalla perizia a firma dell’ingegner Capra, che già 9 anni fa evidenziava problemi statici della passerella, in particolare per l’usura delle lamiere. Le amministrazioni si sono succedute senza prendere decisioni, fino ad arrivare alle segnalazioni dei cittadini allarmati. Il Comune ha segnalato alla prefettura la passerella come unica struttura con criticità gravi. Nel frattempo si è aggiunto il sopralluogo dei vigili del fuoco che ha evidenziato criticità rilevanti. A questo punto il Comune si è attivato con la procedura di urgenza e ha attivato la procedura pubblica, invitando 4 ditte di cui 3 di Terni e una di fuori, per procedere allo smontaggio, alla presenza dei funzionari della Soprintendenza”.