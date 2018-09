ThyssenKrupp verso la scissione in due società operative distinte. La comunicazione ufficiale è arrivata alla borsa di Francoforte giovedì pomeriggio alle 16,45. Due società che andranno a raggruppare i due settori tradizionali di attività. La ThyssenKrupp Industrials in cui ricadranno la produzione di ascensori, elevatori, le forniture automobilistiche e la costruzione d’impianti. L’altra sarà la ThyssenKrupp Materials in cui ricadrà la produzione e lavorazione di acciaio e il commercio di materiali. In quest’ultima società rientra Acciai speciali Terni. L’operazione sarà presentata dai vertici della multinazionale al consiglio di sorveglianza convocato d’urgenza per domenica 30 settembre. Secondo quanto riportato da Milano Finanza la scissione tra le due società dovrebbe essere completata in 18 mesi. Sempre secondo Mf, Materials avrebbe un giro di affari di 18 miliardi, mentre Industrials avrebbe un volume di affari di 16 miliardi. Dopo la separazione gli azionisti di Tk Ag avranno due azioni: una della TK Materials e l’altra della TK Industrials. Entro il 30 ottobre è attesa la decisione dell’Antitrust europeo sulla joint venture di TK con Tata Steel.