Sospesa la messa in vendita delle farmacie comunali

Il consiglio comunale ha approvato giovedì sera, con 25 voti favorevoli (Lega, Fi, Fdi, Terni Civica, Cinque Stelle) e 4 astenuti (Pd e Senso Civico) la delibera che modifica la politica dell'Ente in merito alla municipalizzata FarmaciaTerni. L’atto portato all’esame del consiglio è stato illustrato dal sindaco Latini e dalla funzionaria delle Attività Finanziarie. Una delibera, è stato detto, che fa chiarezza in merito alla situazione di FarmaciaTerni Srl, eliminando gli aspetti confliggenti della precedente delibera di consiglio comunale, adottata nel settembre del 2017. Un atto che recepisce gli indirizzi della nuova Amministrazione comunale che, come enunciato nel Documento unico di programmazione, per la società FarmaciaTerni srl prevede l’obiettivo operativo di un miglioramento gestionale dell’Azienda. Con l’attuale atto si modificano le procedure adottate alla luce del Piano di razionalizzazione alle società partecipate adottato alla luce della Legge Madia che disciplina le partecipazioni degli enti locali nelle società pubbliche. Con l’attuale delibera si sospendono le procedure di vendita. Su questo aspetto si rinvia alle prossime decisioni dello stesso Consiglio Comunale. Nel frattempo si darà avvio “a tutte quelle attività necessarie e indispensabili ad una riorganizzazione, ristrutturazione e gestione manageriale di FarmacieTerni Srl, tale da renderla concorrenziale sul mercato nazionale”. “Siamo orgogliosi del fatto che grazie alla nostra proposta di delibera, si siano create le condizioni per favorire un dibattito utile a scongiurare la messa in liquidazione delle farmacie comunali” esulta il gruppo dei Cinque stelle. "Un rischio concreto ed imminente - spiegano i Cinque stelle - a causa del termine perentorio previsto dalla legge Madia, che fissava il timer della messa in liquidazione per il prossimo 28 Settembre. Un lavoro di sintesi in cui il M5S e la maggioranza nonostante il confronto schietto, senza sconti e a tratti accidentato hanno saputo mettere da parte i toni da politica politicante a vantaggio della collettività. Le farmacie comunali dopo gli errori del passato tornano ad essere considerate e trattate come un bene comune, un patrimonio che deve essere tutelato e valorizzato per diventare fonte di entrate da reinvestire in servizi per i nostri concittadini".

Soddisfatto dell'esito del voto anche il gruppo consiliare di Forza Italia: "Forza Italia - dice una nota degli Azzurri - ha sempre dimostrato compattezza ed idee chiare, sin dai lavori in terza commissione, volendo salvare l’azienda farmaceutica da qualsiasi rischio rappresentato dalla riforma Madia. Il gruppo consiliare ha sempre considerato le farmacie comunali un patrimonio pubblico ed è opportuno perseguire tutte le strade possibili affinchè siano rese efficienti e produttive, per valutare poi nell’interesse dell’Ente, della società e della cittadinanza l’opportunità di cedere le quote sociali. Per questa ragione e proprio in quest’ottica, Forza Italia ha proposto e approvato l’emendamento oggi portato in consiglio comunale, affinché venga affidata alla massima assise cittadina ogni decisione sul futuro delle farmacie. Esprimiamo grande soddisfazione per l’approvazione ricevuta da parte del consiglio".