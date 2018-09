Scattano i controlli antidroga nelle scuole

Controlli antidroga, nella mattinata di giovedì in due scuole di Terni – il liceo scientifico Donatelli e l’Ipsia – da parte della polizia di Stato. In campo gli agenti della squadra volante, della squadra mobile e due unità cinofile provenienti da Fiumicino. I cani antidroga hanno ‘fiutato’ più di un giovane: riuscito il proposito preventivo dell’attività, condotta in collaborazione con i dirigenti scolastici ed il personale docente degli istituti interessati. Nei giorni scorsi analoghi controlli erano stati effettuati all’Itis. In altre attività, la volante ha denunciato tre cittadini stranieri irregolari in Italia ed uno di loro è stato anche espulso. Quest’ultimo è un marocchino senza fissa dimora, trovato mercoledì pomeriggio a bivaccare nei giardini di via Saffi. In Italia da due anni, non si era mai regolarizzato ed era stato già espulso lo scorso agosto dalla questura. Alle spalle precedenti per ubriachezza molesta e stupefacenti. I controlli messi in atto erano finalizzati anche al contrasto dei reati predatori e dello spaccio di stupefacenti.