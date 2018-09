Accattonaggio violento e pipì sulla strada: denunciati due nigeriani

Un uomo di 26 anni, nigeriano, titolare di un permesso di soggiorno rilasciato in attesa che venga esaminata la sua richiesta di asilo da parte della Commissione per i Rifugiati, è stato denunciato giovedì per non aver ottemperato alla misura del divieto di ritorno, disposta dal Questore di Terni Antonino Messineo nel mese di agosto.

L’uomo era stato allontanato dalla città della Rupe dopo che aveva picchiato, prima una donna e poi un uomo, suoi connazionali, probabilmente per rivendicare gli spazi davanti ai negozi del centro storico dove esercitare l’accattonaggio. Dopo la denuncia per lesioni aggravate in entrambi i casi (nel secondo si era trattato di un vero e proprio pestaggio), era scattata la misura dell’allontanamento, provvedimento al quale il nigeriano non aveva mai ottemperato, continuando ad elemosinare e ad infastidire i passanti con pressanti richieste di denaro.

E’ una donna, la seconda persona denunciata sempre giovedì dalla Polizia di Stato di Orvieto, fermata durante i quotidiani servizi nelle zone cittadine tenute sotto costante controllo degli agenti, come piazza della Pace, per la sua vicinanza alla stazione ferroviaria.

La ragazza è stata vista dalla squadra volante mentre faceva i propri bisogni in mezzo alla strada; è stata fermata, ma ha opposto una strenua resistenza. Una volta negli uffici del Commissariato, è stata identificata: nigeriana di 24 anni, senza fissa dimora, con un rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno da parte della Questura di Roma, è stata denunciata per atti contrari alla pubblica decenza e per resistenza a Pubblico Ufficiale. Dopo la denuncia, le è stato notificato l’invito a presentarsi questa mattina alla Questura di Roma per verificare la sua posizione sul territorio nazionale.