Rimosso alveare in una scuola

E’ stato rimosso il grande alveare di api che si era formato nel corso di diversi anni nell’intercapedine tra una cortina di mattoni e il muro esterno della palestra della scuola media "Orazio Nucula" di Terni, nel quartiere Battisti. Le api sono state trasferite presso un apicoltore ternano e le attività scolastiche potranno così riprendere in piena sicurezza. A seguito di numerose segnalazioni dei genitori degli studenti e dei dirigenti scolastici, l’amministrazione comunale è riuscita a dare il via all’intervento, tramite l’assessore alla Scuola Valeria Alessandrini e l’assessore all’Ambiente Benedetta Salvati. “Dopo aver allertato i vigili del fuoco e la Usl già alla fine di agosto - affermano - siamo finalmente riuscite a programmare l’intervento che comportava anche un piccolo lavoro edile. Soprattutto abbiamo dovuto chiedere il supporto di un apicoltore ternano, perché le api non sono state eliminate, ma proprio grazie all’abilità dell’apicoltore sono state tutte recuperate”. I lavori di ripristino saranno completati in brevissimo tempo e così sarà finalmente recuperata a pieno la fruibilità della palestra della scuola media.