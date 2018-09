Lavori notturni allo svincolo E45

L'Anas eseguirà alcuni interventi di ripristino localizzato del piano viabile in corrispondenza dello svincolo della E45 di Terni all'innesto con la strada statale 675 “Umbro Laziale”. Per contenere i disagi al traffico i lavori si svolgeranno in orario notturno, dalle 22 di giovedì 27 settembre alle 6 di venerdì 28 settembre. Per consentire l’esecuzione degli interventi sarà temporaneamente chiusa la rampa di immissione in direzione Perugia per il traffico proveniente da Orte. In alternativa, sarà possibile uscire dal raccordo Terni-Orte allo stesso svincolo, proseguire in direzione “Zona industriale-Ss 3 Flaminia” e successivamente invertire la marcia utilizzando il primo svincolo utile per Terni, Narni Scalo e innesto con la Sp 24.