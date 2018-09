Sport e solidarietà in primo piano

Presentazione in grande stile per le 7 sezioni sportive della Polisportiva Ternana al San Valentino Sporting Club di Terni. I progetti per la stagione 2018-2019 sono stati illustrati dal presidente Maurizio Sciarrini, alla presenza di Daniela Prete e dell’assessore comunale allo Sport, Elena Proietti. Si va dalla novità della scuola calcio coordinata dall’ex giocatore della Ternana, Stefano Papa, alla pallavolo il cui responsabile è Stefano De Simoni. Ci sono poi le arti marziali: il karate con il maestro Luigi Gigante, il kung-fu dell’Accademia Shaolin del maestro Luca Primavera e il judo che può contare sull’esperienza del maestro Roberto Colombini. Fra le sezioni, spazio anche al tennis coordinato da Marco Verducci e alla danza sportiva con Virginia Gentili. Da quest’anno la Polisportiva Ternana ha avviato una collaborazione con la Caritas diocesana per agevolare l’accesso alla pratica sportiva di tutti coloro che non hanno possibilità economiche. Il progetto partirà giovedì 27 settembre e si articolerà su 200 ore con attività di vario tipo.