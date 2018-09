Troppe bottiglie di vetro lasciate per strada

Per rendere più sicuri i week end, a Terni c'è un'ordinanza antivetro, ma purtroppo le bottiglie non mancano, come si evince dalla fotografia scattata fa un passante la sera di sabato scorso. I contenitori dei rifiuti a corso Tacito, ma anche in altre vie del centro, traboccano di rifiuti e, tra questi, ci sono anche diverse bottiglie di vetro lasciate sulla strada e che potrebbero essere usate da malintenzionati. Da qui la segnalazione di alcuni cittadini che chiedono ad Asm e Comune di rimuovere con più sollecitudine i rifiuti in vetro soprattutto nel corso dei fine settimana.