Guerra aperta alle zanzare

La Direzione manutenzione e patrimonio del Comune di Terni ha accertato che l’ultimo ciclo di disinfestazioni antilarvale contro le zanzare non è stato eseguito in modo capillare da parte dell’operatore incaricato. E' stata dunque disposta la ripetizione del trattamento che sarà eseguito, senza alcun costo a carico del Comune, secondo il seguente calendario: 13 e 14 ottobre nella zona di Terni Est, 15 e 16 ottobre a Terni Ovest, 17 e 18 ottobre a Terni Sud, 19, 20 e 21 ottobre nei cimiteri salvo eventuali cambiamenti per cause meteorologiche. In caso di ulteriori problematiche o disservizi i cittadini potranno inviare una comunicazione al seguente indirizzo mail: sportello.cittadino@comune.terni.it.