Trovato con la droga a casa e in auto

A Orvieto i carabinieri hanno controllato un’utilitaria con a bordo il solo conducente, un 39enne marocchino. All'interno erano state nascoste 6 dosi di cocaina per un peso complessivo di 5 grammi di sostanza stupefacente. La successiva perquisizione locale, effettuata nell’abitazione del fermato, un disoccupato con precedenti di polizia regolarmente residente a Passignano sul Trasimeno (Perugia), ha permesso di recuperare, in un cortile retrostante l’edificio, un sacchetto di cellophane con all’interno un bilancino di precisione, una quarantina di grammi della stessa droga presente sull’autovettura, tutto il materiale necessario al confezionamento delle dosi e qualche grammo di hashish. Lo stupefacente, che avrebbe fruttato sulla piazza oltre 3.500 euro, è stato sequestrato e l’uomo tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.