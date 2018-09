Cresce l'attesa per i Soul System

Appuntamento sabato 29 settembre, a Terni, con i Soul System che saliranno sul palco di TerniOn 2018, in piazza della Repubblica. L’esplosivo quintetto composto da Leslie, Ziggy, Alberto, Joel e David - dopo aver vinto X Factor 2016 e aver pubblicato il primo album di inediti “Back to the future” - è pronto a far ballare il pubblico con la sua energia trascinante e il suo irresistibile mix di R&B, hip hop, funk, soul e pop.