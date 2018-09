Sacchi di rifiuti raccolti in Valserra

Si è svolta a Terni l'operazione di ripulitura del secondo tratto della Valserra, effettuata da militanti di CasaPound Italia, coadiuvati dalla Foresta che Avanza e dalla Muvra. Un elevatissimo numero di rifiuti raccolti, che variano da materiali abbandonati dopo i barbecue, a sedie, bidoni, scheletri di motorini e per finire, le immancabili siringhe dei tossicodipendenti. "Non è la prima volta che veniamo a riqualificare la Valserra e non sarà neanche l'ultima - dichiara il segretario provinciale di CasaPound Italia, Piergiorgio Bonomi - perchè questa stupenda area verde a ridosso della città di Terni merita di tornare al suo splendore originale, dopo che per anni è stata trasformata in una discarica a cielo aperto".