Borsa di studio per giovani laureati

Si svolgerà venerdì 28 settembre, alle 20, al ristorante Piermarini di Ferentillo, il consueto appuntamento conviviale di raccolta fondi organizzato dall’associazione di volontariato "Damiano per l’Ematologia", nata anni fa in ricordo del bimbo ternano scomparso per un’anemia aplastica. Grazie al ricavato della serata e al fondamentale contributo della Chiesa Valdese la Onlus è in grado di bandire, anche per il 2019, una borsa di studio di 20 mila euro da assegnare ad un giovane laureato in scienze biomediche, autore di un progetto di ricerca clinica, epidemiologica o di base in ematologia. Il termine per partecipare al concorso scade il prossimo 31 ottobre. Le modalità di partecipazione su www.damianoperlematolgia.it, per i chiarimenti sul concorso inviare una mail info@damianoperlematologia.it.