"Tombini più puliti per evitare gli allagamenti"

A Terni le associazioni Codici Umbria, Earth Umbria e Aiace chiedono interventi decisi di prevenzione riguardo agli allagamenti e chiedono all'amministrazione comunale se sia già intervenuta in maniera puntuale per controllare tutte le caditoie e i tombini in relazione alle loro effettive condizioni di pulizia. C'è poi anche il problema dei tombini sconnessi, come quello in via Sant'Alò, segnalato proprio in questi ultimi giorni da alcuni residenti della zona.