Nek ispirato dalla cascata delle Marmore

Berlusconi candidato alle europee, Fadil (parte civile Ruby Ter): "Dovrebbe pensare a fare il nonno"

(Agenzia Vista) Milano, 24 settembre 2018 "Il governo attuale sta facendo delle ottime cose e credo sia gente in gamba, lui può anche candidarsi alle europee ma non credo sia opportuno per tutto quello che è successo. Secondo me dovrebbe pensare a fare il nonno". Così la modella di origine marocchina Imane Fadil, parte civile nel processo Ruby Ter a margine dell'udienza in corte d'appello a ...