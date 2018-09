Incidente in moto: muore pizzaiolo di 42 anni

Un uomo di 42 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale che si è verificato, intorno alle 12 di domenica 23 settembre, lungo la strada regionale 71-Ter a Villanova di Orvieto. Il 42enne, originario di Vetralla (Viterbo), D.M. le sue iniziali, era in sella a una moto che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con una Punto che stava uscendo dal parcheggio di un ristorante. Sul posto i carabinieri della compagnia di Orvieto, insieme ai vigili del fuoco e agli operatori del 118.