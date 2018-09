Marcegaglia punta sull'Ast

Il gruppo Marcegaglia è interessato all’acquisto di Ast. L’annuncio del patron, Antonio Marcegaglia, arriva a sorpresa durante la convention Innova che si è chiusa nel corso della mattinata di sabato 22 settembre al Brixia Forum di Brescia. Rispondendo alla domanda sugli assetti, dopo la vicenda Ilva, delle altre realtà della siderurgia italiana, il presidente e ceo del gruppo Marcegaglia ha parlato delle acciaierie di Terni come di una bella realtà che produce acciai speciali, sottolineando di essere il suo primo cliente con circa il 20 per cento di quel che viene prodotto in viale Brin. Durante il suo intervento Marcegaglia ha sottolineato che Tk è con un amministratore delegato ad interim e senza presidente del comitato di sorveglianza e che bisognerà attendere qualche mese ma è chiaro che, come più volte dichiarato, l’asset non è più strategico per ThyssenKrupp. “Siamo una realtà in grado di fare sinergie e di sviluppare il sito produttivo” - ha detto Marcegaglia scoprendo pubblicamente le carte sull’interesse del gruppo sull’acciaieria di Terni.