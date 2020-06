Terni, incendio distrugge il laboratorio di una nota pasticceria. Danni ingenti. In corso le indagini

I vigili del fuoco di Terni sono intervenuti lunedì 15 giugno presso la pasticceria Fittuccia in viale Eugenio Chiesa dove hanno preso fuoco quattro cassonetti dei rifiuti vicino al punto vendita, come si può vedere nella foto di Stefano Principi. Le fiamme si sono propagate all'interno del laboratorio interessando l'impianto di condizionamento e quello elettrico. I danni sono ingenti e ancora in via di quantificazione. L'incendio si è sviluppato nel corso della notte e ha richiesto l'intervento dei pompieri sino alle prime luci dell'alba. La pasticceria Fittuccia è una delle più note della città. I locali erano stati ristrutturati soltanto pochi mesi fa. Le indagini sulle cause del rogo sono condotte dalla Questura di Terni. La polizia scientifica ha già effettuato un sopralluogo. Non ci sono stati feriti.