Terni, un uomo di 50 anni trovato morto dalla polizia nella sua abitazione. Spunta l'ipotesi dell'overdose

L'ombra della droga su un uomo di 50 anni trovato morto, a Terni, durante la notte di lunedì 15 giugno, in via Montanara, al quartiere San Giovanni. Del caso si stanno occupando gli investigatori della squadra mobile della Questura, coordinati dal dirigente Davide Caldarozzi. Quando è stato dato l'allarme era ormai troppo tardi. Il corpo senza vita del 50enne ternano è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'esame autoptico. La polizia ha eseguito un sopralluogo nell'abitazione dell'uomo su iniziativa del pm, Marco Stramaglia. La salma si trova ora nell'obitorio dell'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni. Gli inquirenti hanno avvisato i familiari del 50enne che, al momento della morte, era solo in casa. Sul posto è intervenuto anche il 118.