Maltempo, la Regione assicura interventi per Avigliano, Amelia e Montecastrilli. Sopralluogo dell'assessore

Sopralluogo dell'assessore regionale ai Lavori Pubblici, Enrico Melasecche, venerdì 12 giugno ad Avigliano Umbro, Amelia, Montecastrilli e Castel dell'Aquila, luoghi in cui lunedì 8 giugno si è abbattuta una bomba d'acqua che ha fatto straripare alcuni affluenti del Naja e del Rio Grande. Ingenti i danni a case, aziende, campi sportivi e negozi. L'assessore Melasecche ha anche visitato alcune aziende del territorio tra cui la Fumu, una di quelle realtà che hanno subito danni incalcolabili. Melasecche ha assicurato che i tecnici della Regione sono già al lavoro per poter dare un aiuto concreto. Oltre all'assessore regionale Melasecche sono intervenuti anche due consiglieri della Lega in Regione, Daniele Nicchi e Francesca Peppucci. Poi si sono riuniti i sindaci dei territori interessati dal maltempo per discutere dei danni subiti, alla presenza del presidente del consorzio di bonifica Tevere-Nera, Massimo Manni. “Sono soddisfatto - ha spiegato Daniele Marcelli, capogruppo di minoranza al Comune di Avigliano Umbro e consigliere delle autonomie locali - che ci sia una forte attenzione della Regione dell'Umbria e spero che arrivino aiuti concreti perchè altrimenti alcune aziende presto saranno costrette a chiudere i battenti”.