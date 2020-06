Terni, sorpresa a spacciare eroina. Arrestata dalla guardia di finanza una donna di 41 anni. Droga sequestrata

I finanzieri del gruppo di Terni l'hanno sorpresa a spacciare eroina in viale Fratelli Rosselli. E così una 41enne originaria del Marocco è stata arrestata in flagrante dai militari coordinati dal capitano Francesco Esposito. Durante un servizio di osservazione, la donna è stata vista cedere una dose ad un cliente. Quest'ultimo è stato fermato e lì si è avuta la conferma dell'attività di spaccio da poco concretizzata. E' stata dunque fermata anche la 41enne che, con diversi precedenti penali, è stata trovata in possesso di alcuni flaconi di metadone, 525 euro in contanti e circa nove grammi di eroina per un totale di 33 pezzi. Immediato l'arresto che il Tribunale di Terni ha convalidato, disponendo nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.