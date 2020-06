Terni, ragazza di 20 anni arrestata dai carabinieri. La mamma aveva lanciato un appello a Chi l'ha visto?

E' stata di nuovo arrestata la 20enne di origine marocchina, residente a Terni, ricomparsa nei giorni scorsi dopo un lungo periodo di assenza da casa, con tanto di appello della madre a Chi l'ha visto? per riuscire a rintracciarla. Dopo l'arresto scattato il 3 giugno a Perugia, a seguito di una lite con violenta reazione nei confronti della polizia di Stato in centro, il Tribunale perugino aveva applicato la misura dei domiciliari a Terni. Ma la ragazza è stata trovata fuori di casa dai carabinieri che non hanno potuto fare altro che arrestarla di nuovo, misura convalidata mercoledì 10 giugno dal giudice che, accogliendo il punto di vista del legale difensore della giovane donna, l'avvocato Andrea Bellachioma, ha applicato l'obbligo di dimora a Terni. Per lei però, in ragione della violazione commessa, si sono comunque aperte le porte del carcere di Capanne, su ordine del Tribunale di Perugia.