Terni, cessione delle acciaierie. Rinviata la visita di Marcegaglia dopo il malore alla presidente Tesei

Salta la visita in Umbria di Antonio Marcegaglia a causa del malore che domenica 7 giugno ha colto la presidente della Regione, Donatella Tesei. L'ad del gruppo lombardo, in corsa per l'acquisto dell'Ast dopo la cessione decisa dalla multinazionale tedesca Thyssenkrupp, lunedì 8 giugno avrebbe dovuto incontrare il sindaco di Terni, Leonardo Latini, la presidente Tesei, il presidente di Confindustria Umbria, Antonio Alunni, e i rappresentanti dei sindacati. Se ne riparlerà nel corso dei prossimi giorni dopo il breve periodo di riposo che i medici hanno prescritto alla governatrice dell'Umbria. Il gruppo Marcegaglia ha confermato anche di recente il proprio interesse per il sito siderurgico ternano di viale Brin, di cui è il principale cliente.