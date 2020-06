Terni, minacce di morte su Instagram per Martina Nasoni, vincitrice del Grande Fratello. Indagini in corso

Minacce di morte per Martina Nasoni, vincitrice del Grande Fratello 16, e ai suoi genitori su Instagram da un profilo social sconosciuto. “Non ho mai dato importanza a certe cose, ma visto che le continue minacce sono iniziate da un mese ho deciso di procedere per le vie legali. Ho già parlato con la polizia, ma non posso dire altro perchè - afferma la modella ternana - ci sono delle indagini in corso. Voglio capire chi c'è dietro a quel profilo e soprattutto perchè questa cattiveria nei miei confronti e dei miei genitori”. Intanto Martina Nasoni va avanti con i suoi progetti nel mondo dello spettacolo. “Al momento - afferma - mi sono organizzata per lavorare da casa come fanno tutti. Sto lavorando ad altri due brani musicali e spero che possano trovare consensi come il primo singolo. Mi sto impegnando a fondo perchè cantare è la mia grande passione”.