Terni, arrestato dai carabinieri un uomo di 55 anni mentre spacciava la droga dello stupro in pieno centro

La droga dello stupro arriva a Terni. Era in possesso di una boccetta trasparente contenente 30 millilitri di Ghb, ma è stato fermato e arrestato grazie al tempestivo intervento dei carabinieri che lo hanno sorpreso in pieno centro mentre la stava cedendo a un acquirente. Il 55enne è stato notato dai militari e arrestato proprio mentre stava consegnando la sostanza stupefacente in una zona del centro. E adesso si trova agli arresti domiciliari, così come disposto dal pubblico ministero, Marco Stramaglia. L'uomo è stato giudicato con rito direttissimo davanti al Tribunale di Terni, che ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare del divieto di dimora a Terni e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria; la sostanza stupefacente è stata sequestrata. Negli ultimi anni, il Ghb è diventato la sostanza stupefacente più utilizzata per alcuni stupri compiuti anche nelle discoteche italiane. Spesso, infatti, è stata utilizzata per intontire le vittime designate prima dell’abuso sessuale vero e proprio.