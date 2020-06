Terni, lavori sul viadotto Montoro. Definiti i percorsi alternativi. E i tir non passeranno più da Narni Scalo

A Terni, venerdì 5 giugno, il comitato viabilità, riunito in Prefettura, ha dato il via ai percorsi alternativi per evitare il raccordo sul tratto dove si trova il viadotto Montoro, chiuso per lavori. La linea dura del sindaco di Narni, Francesco De Rebotti, alla fine ha vinto. E così i tir, fatta eccezione per quelli diretti sulla rete locale, non passeranno più da Narni Scalo. Nel corso delle prossime ore le modifiche proposte saranno raccolte in un'ordinanza prefettizia. Intanto si prevedono tempi lunghi per sistemare il viadotto lungo 210 metri e alto 30. Ci vorranno mesi anche se l'Anas intende stringere i tempi. Ora si attende la definizione del progetto.