Allerta maltempo a Terni. Strade allagate e garage sott'acqua. In azione le squadre dei vigili del fuoco

Tuoni e pioggia battente nel corso della serata di martedì 2 giugno a Terni. In stato d'allerta i vigili del fuoco che sono intervenuti al quartiere Le Grazie per un allagamento causato da un tombino che era rimasto ostruito dalla presenza di fogliame lungo la strada. Sempre nelle stesse ore altri due interventi sono stati effettuati a Borgo Rivo dove l'acqua piovana ha finito per allagare due garage situati negli scantinati di altrettanti condomini. Nulla di grave anche in quest'ultimo caso. L'intervento dei vigili del fuoco ha riportato la situazione in breve tempo alla normalità. Numerose le scariche elettriche che hanno accompagnato il violento temporale su tutta la Conca ternana.