Terni, ritrovati i tre ragazzi minorenni rimasti bloccati sul monte La Croce. Si erano persi lungo un sentiero

Gli operatori del Soccorso alpino e speleologico dell'Umbria e i vigili del fuoco, allertati dal 118, hanno recuperato, in buone condizioni di salute, i tre ragazzi minorenni che, martedì 2 giugno, sono rimasti bloccati sul monte La Croce, a Terni. Dopo avere perso l'orientamento gli escursionisti erano arrivati in un luogo particolarmente impervio, in mezzo alle rocce, e non erano più in grado di andare avanti o ritornare indietro. Una volta localizzati, gli operatori di tre squadre del Sasu, provenienti da Terni, hanno recuperato i tre ragazzi con tecniche alpinistiche. I malcapitati sono ritornati a casa con una pattuglia della polizia. Per loro sono un brutto spavento, ma nulla di più.