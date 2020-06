Raccordo Terni-Orte, decisa la chiusura ad auto e tir del viadotto Montoro. Necessari lavori su uno dei piloni

Via libera dopo il vertice di lunedì primo giugno in Prefettura alla chiusura totale del viadotto Montoro che si trova lungo il raccordo Terni-Orte. Oltre ai tir il divieto riguarda ora anche le automobili in transito. L’Anas dovrà eseguire un intervento strutturale su uno dei piloni e i tempi previsti sono piuttosto lunghi. Si parla di mesi, visto che si deve ancora procedere con la progettazione, e sicuramente la chiusura andrà avanti per tutta l'estate. L'Anas ha già predisposto delle deviazioni al traffico da e per Roma con percorsi differenziati in base al tipo di veicoli e con l'intento di non congestionare la circolazione sulla zona di Narni.