Terni, al via il confronto. Il Governo conferma gli impegni a tutela dell'Ast messa in vendita da Thyssenkrupp

"L’Ast è un’azienda strategica nazionale che va tutelata nel pieno rispetto di una procedura privata di cessione, come ha sottolineato il ministro Stefano Patuanelli nel corso della riunione di martedì 26 maggio a cui avevano partecipato anche i parlamentari umbri di tutte le forze politiche. Il tavolo di giovedì 28 maggio è l’inizio di un percorso che rientra nel quadro dell’impegno del Governo a definire un piano operativo per l’intero settore siderurgico italiano". Lo hanno dichiarato le sottosegretarie al ministero allo Sviluppo Economico, Alessandra Todde e Alessia Morani, al termine del tavolo di confronto su Acciai speciali Terni, tenutosi al Mise in videoconferenza, a cui hanno partecipato anche la Regione dell'Umbria, il Comune di Terni, l’azienda e i sindacati. "Il gruppo tedesco Thyssenkrupp, nell’ambito di un radicale processo di riorganizzazione, ha deciso di cedere le acciaierie di viale Brin, annunciando l’interesse da parte di diversi soggetti all’acquisizione del sito produttivo. L’incontro è servito a confermare l’impegno da parte dell’azienda a salvaguardare i livelli occupazionali e produttivi. Il Mise - hanno concluso Todde e Morani - monitorerà l’evoluzione della situazione, confermando la volontà del Governo di studiare un piano complessivo per sostenere un settore strategico per la nostra economia come è quello siderurgico".