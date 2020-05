Terni, operaio campano di 38 anni trovato morto in casa. La compagna ha dato l'allarme. Inutili i soccorsi

A Terni, durante la serata di giovedì 28 maggio, in un appartamento di via San Lucio, nella zona di San Valentino, è stato trovato il corpo senza vita di un 38enne di origini campane. L'uomo, che lavorava come operaio e abitava a Terni da diversi anni, è stato trovato privo di sensi e forse già morto dalla compagna che ha subito lanciato l'allarme. Inutili purtroppo i soccorsi da parte del 118, i cui sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Terni, in particolare del comando stazione di Collescipoli, per gli accertamenti del caso. Sarà l'autopsia a determinare con precisione le cause della morte. Non sono stati trovati segni di violenza all'interno dell'abitazione.