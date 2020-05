Movida violenta a Terni, ragazzi picchiati lungo la strada. Denunciati dalla polizia i tre aggressori in fuga

Picchiano un gruppo di ragazzi per futili motivi e scappano, ma vengono individuati e denunciati dalla polizia dopo una settimana. Si tratta di tre ragazzi con precedenti penali. L’aggressione era accaduta a Terni intorno alla mezzanotte del 21 maggio sui gradoni di largo Ottaviani, luogo di ritrovo per molti giovani, proprio nel cuore della movida, quando alcuni di questi avevano tentato di approcciare una ragazza, arrivata in compagnia di tre amici; uno in particolare, si era mostrato particolarmente interessato e quando si era reso conto che la ragazza non ne voleva sapere, aveva iniziato ad offendere i suoi amici, spalleggiato dagli altri che stavano insieme a lui. La ragazza e i suoi tre amici, tutti studenti universitari ternani di 20 anni, a quel punto avevano deciso di andarsene, proprio per evitare guai, ma erano stati attaccati alle spalle dall’altro gruppo: due erano rimasti feriti in modo leggero, ma uno, rimasto a terra, era stato preso a calci brutalmente, riportando numerose ecchimosi e la frattura di due costole, con una prognosi di 20 giorni. Ora la squadra mobile della Questura ha denunciato per lesioni personali aggravate in concorso due ragazzi italiani di origini albanesi di 19 e 21 anni e un kosovaro di 22.