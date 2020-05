Terni, ragazza di 20 anni sparita nel nulla da 15 giorni. La mamma lancia un appello: "Aiutatemi a ritrovarla"

A Terni una ragazza è scomparsa da 15 giorni dalla sua abitazione di viale Cesare Battisti lasciando nell'angoscia i suoi genitori. Protagonista della vicenda è Miriam Yamini, una giovane di origine marocchina, ma da tempo residente a Terni. La giovane si è allontanata da casa senza più dare segni della sua presenza. La mamma Touria ha denunciato il fatto ai carabinieri e ha anche segnalato il caso alla nota trasmissione televisiva della Rai Chi l’ha visto?. Non è la prima volta che la giovane sparisce, altre volte è andata via restando fuori per diversi giorni e poi è ritornata a casa. Ma la mamma adesso teme che sua figlia abbia bisogno di aiuto.