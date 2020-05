Terni, donna di 83 anni cade a terra e resta ferita. Ma l'ambulanza parte da Todi e arriva dopo 50 minuti

A Terni una donna di 83 anni è scivolata sul marciapiede in via Fratti ed è caduta a terra riportando la sospetta frattura di un femore. Ma ha dovuto attendere 50 minuti per l'arrivo dei sanitari del 118, arrivati da Todi a bordo di un'ambulanza. L'episodio è accaduto lunedì 25 maggio in pieno centro. A chiamare i soccorsi alcune persone che erano dall'altra parte della strada quando hanno visto la donna cadere lungo la strada. La telefonata, con la richiesta di soccorso, è stata inoltrata alle centrale operativa unica del 118 dell'Umbria che si trova a Perugia. Proprio in quel momento a Terni non c'erano mezzi di soccorso disponibili perchè impegnati in altri interventi e di conseguenza sono stati chiamati quelli di Todi.