Terni, cambio della guardia al vertice della polizia stradale. Katia Grenga va a Parma e arriva Luciana Giorgi

Dopo nove anni trascorsi a Terni la comandante provinciale della polizia stradale, Katia Grenga, prende servizio da lunedì 25 maggio a Parma con lo stesso incarico. Al suo posto si insedia in Questura, a Terni, la comandante Luciana Giorgi che arriva da Pavia dopo avere trascorso 13 anni a Novara. La dottoressa Giorgi è nota anche al grande pubblico televisivo per i suoi collegamenti con Canale 5 per parlare di traffico e viabilità. La decisione sui nuovi incarichi era già stata formalizzata giorni fa, ma è diventata operativa soltanto nel corso delle ultime ore. La comandante Katia Grenga ha già salutato il personale e l'ha ringraziato per il proficuo lavoro svolto insieme.