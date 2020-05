Terni, Samanta Togni sostiene i Pagliacci in ospedale e si mette in posa con una maglietta dell'associazione

La showgirl ternana Samanta Togni sostiene l'associazione I Pagliacci, impegnata da anni a sostegno dei bambini ricoverati in ospedale. Sabato 23 maggio si è incontrata con Alessandro Rossi, presidente della Onlus, che le ha fatto dono di una maglietta con la scritta: "Io sto bene con i Pagliacci". Insieme a loro anche il marito di Samanta, il noto chirurgo estetico Mario Russo, con cui la ballerina si è sposata mesi fa a Narni. La presenza della bella Samanta a Terni non è passata inosservata e in tanti si sono fermati nei pressi di palazzo Spada per chiederle un autografo. Alessandro Rossi ha ringraziato la protagonista di Ballando con le stelle per il suo impegno sul fronte della solidarietà e del volontariato.