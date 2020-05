Terni, anziano trovato morto in casa a Piediluco. Il fratello non lo vedeva da giorni e ha chiamato i soccorsi

Era da giorni che non si avevano più notizie di un 77enne tanto che i suoi familiari si erano dovuti rivolgere alle forze dell’ordine che avevano subito avviato le ricerche. Venerdì 22 maggio, a Terni, il tragico epilogo: il suo corpo ormai privo di vita è stato trovato all’interno della sua abitazione, nel centro abitato di Piediluco. L’allarme, in particolare, era stato dato dal fratello del pensionato ternano che da alcuni giorni non riusciva più a mettersi in contatto con l’uomo. Una volta all’interno dell’abitazione, i vigili del fuoco hanno scoperto il cadavere dell'anziano riverso a terra. Sul posto si sono recati anche carabinieri e operatori sanitari del 118 con un’ambulanza. Secondo le prime ricostruzioni dei fatti, il decesso dell'anziano sarebbe avvenuto per cause naturali. Si parla di un malore improvviso.