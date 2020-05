Incendio a Porto Marghera, in gravi condizioni un giovane operaio residente a Terni. Investito dall'esplosione

E' un giovane di 33 anni di nazionalità indiana, residente a Terni, l'operaio rimasto gravemente ferito, con ustioni su oltre il 30 per cento del corpo, a causa dell'esplosione, seguita da un violento incendio, accaduta venerdì 15 maggio all'interno di un'azienda chimica di Porto Marghera, la 3 V Sigma. L'uomo, insieme a un collega rumeno residente in Veneto, stava effettuando degli interventi di manutenzione con elettrosaldature per conto di una ditta esterna, la Itec di Terni. Anche quest'ultimo operaio in passato aveva lavorato a Terni. E nel secondo capoluogo umbro abita ancora la famiglia dell'indiano ricoverato d'urgenza in ospedale dopo la violenta esplosione nel sito industriale alle porte di Venezia.