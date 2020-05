Orvieto, si spoglia e si getta nella fontana vicino alla stazione per sfuggire al caldo. Interviene la polizia

A Orvieto un uomo si è spogliato e si è gettato con i soli slip nella fontana di piazza Matteotti, proprio di fronte alla stazione ferroviaria e a quella della funicolare. E' la curiosa scena nella quale, giovedì 14 maggio, si sono imbattuti passanti, autisti e utenti degli autobus ad Orvieto Scalo. All'origine del gesto del quarantenne ci sarebbe stata la voglia di trovare un po' di refrigerio alle prime temperature caldo-umide. Non ci ha pensato due volte, dunque, a lasciare per un attimo il proprio bagaglio ed immergersi in acqua, anche se per poco tempo. L'episodio non è sfuggito ai presenti, né ai social dove ha iniziato a circolare la fotografia con i relativi commenti. Di lì a poco è arrivata una pattuglia della polizia che ha invitato l'uomo ad uscire e, una volta rivestito, lo ha accompagnato negli uffici del commissariato in piazza Cahen.