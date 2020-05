Coronavirus, emergenza economica e rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata. Vertice a Terni

A Terni il prefetto Emilio Dario Sensi, mercoledì 13 maggio, ha riunito, in videoconferenza, il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, allargato ai rappresentanti del mondo finanziario, economico e sociale della provincia di Terni per analizzare gli strumenti di intervento a disposizione e calibrarli, rispetto all’attuale situazione di emergenza che deve essere caratterizzata da un’attenta programmazione di interventi a supporto dell’economia e delle fasce sociali maggiormente esposte e per intercettare eventuali tentativi di ogni forma di illegalità. Presenti alla riunione il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Terni, il questore, i comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il rappresentante della Camera di Commercio di Terni, il presidente dell’Anci Umbria, il direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Terni-Rieti, il presidente della Commissione regionale Abi Umbria, il direttore generale della Confindustria Umbria, i presidenti di Confcommercio, Coldiretti e Confartigianato Imprese, il vicepresidente di Cna e il vicedirettore di Confagricoltura Umbria. Il prefetto ha posto l’accento sulla necessità di monitorare le situazioni di disagio sociale ed economico e contrastare ogni forma di inquinamento dell’economia legale al fine di individuare per tempo le criticità che possano inficiare la ripresa del sistema produttivo. In particolare è emersa la necessità di tutelare la ripresa economica attraverso la semplificazione e la tempestività dell’erogazione del credito nel rispetto della legalità. I fenomeni di disagio correlati a possibili difficoltà della ripresa economica e produttiva - è stato detto - possono determinare l’insorgere di condizioni favorevoli per un’espansione degli interessi illeciti e criminali, considerato che l’aggravarsi della situazione economica potrebbe agevolare il ricorso a forme di “sostegno" da parte di organizzazioni criminali, che in tal modo mirano anche ad accrescere il consenso nei loro confronti. Sarà necessario, pertanto, effettuare un’attenta attività di intelligence territoriale volta a cogliere tempestivamente ogni elemento di possibili tentativi di infiltrazioni mafiose; in tale ottica vanno valorizzate e rafforzate le attività di prevenzione e controllo con specifico riferimento alle operazioni sospette e ai fenomeni di acquisizione di imprese e di immobili.