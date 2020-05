Coronavirus, è morto un anziano residente a Terni. Aveva 97 anni ed era ricoverato in ospedale dal 30 marzo

All'ospedale Santa Maria è morto un uomo positivo al Covid 19, residente a Terni, che era ricoverato dal 30 marzo. Il paziente, di 97 anni, è deceduto nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Terni poco dopo la mezzanotte di mercoledì 13 maggio. In Umbria complessivamente sono 1.419 le persone risultate positive al virus Covid 19, gli attualmente positivi sono 143. I guariti sono 120 mentre 37 risultano clinicamente guariti e i deceduti sono 72. Dei pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 40 e di questi 4 sono in terapia intensiva. Nel complesso, entro le ore 8 di mercoledì 13 maggio, sono stati effettuati 50.731 tamponi.